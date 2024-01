Para abatir mora, OOAPAS hace desde invitaciones administrativas hasta cortes de drenaje

Precisó que cuando las deudas se hacen añejas, “por eso aparece un rezago tan alto, porque el sistema comercial los mantiene, mientras los usuarios no vengan a regularizarse, se van generando recargos sobre recargos, por eso hace una deuda a veces, impagable, pero tenemos estrategias”.

En este sentido dijo que se está depurando para distinguir lo impagable, “en eso estamos porque hay muchos lotes baldíos que se entregaron por el Instituto de la Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM), o fraccionamientos, gente que compró un lote, que nunca pagó y nunca ha usado el agua, pero aparece aquí un contrato con nosotros, ese contrato se está cobrando como si estuviera consumiendo”.

Por tal razón, dijo, “se recomienda a los usuarios que vengan cada año a depositar una fianza mínima de 100 o 200 pesos, o que diga que es un lote que no se está usando, para que no se les cancele el contrato, porque si no después, cuando quieran hacer su construcción, tendrán que hacer nuevamente su contrato; mientras que con una suspensión ya no se les incrementa (...) parte de los 500 millones de pesos sí se puede cobrar, son estos usuarios que por alguna razón no vienen, los estamos invitando a través de actos administrativos, o de plano de cortes, ahí nos damos cuenta de que por eso no vienen, porque no la usan”.

Ejemplificó que cuando los usuarios venden la propiedad, se les pide constancia de no adeudo de agua “y es cuando vienen aquí y ven que tienen una ‘cuentota’, (pues) en muchos casos son viviendas abandonadas o en desuso, o lotes”.