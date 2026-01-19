Papa León XIV acepta renuncia de Carlos Garfias; José Álvarez Cano, el nuevo arzobispo de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Santa Sede aceptó la renuncia de Monseñor Carlos Garfias Merlos al gobierno pastoral de la Arquidiócesis de Morelia, luego de siete años al frente de la diócesis. La noticia fue dada a conocer por la Nunciatura Apostólica en México mediante un comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
El relevo fue oficializado a través del protocolo n. 2537/26, en el cual se informa que Su Santidad el Papa León XIV ha designado como nuevo arzobispo de Morelia a José Armando Álvarez Cano, quien hasta hoy se desempeñaba como arzobispo coadjutor de esta misma arquidiócesis.
Garfias Merlos, originario de Michoacán, fue nombrado arzobispo de Morelia en noviembre de 2016. Durante su ministerio, impulsó acciones pastorales en favor de la paz, el fortalecimiento del tejido social y el acompañamiento a las víctimas de violencia en la región. La Arquidiócesis agradeció públicamente su entrega y dedicación al frente de la Iglesia local.
Por su parte, Álvarez Cano asumirá de manera inmediata la responsabilidad como nuevo arzobispo titular. Su trayectoria pastoral incluye cargos en diversas diócesis del país, y en su etapa como coadjutor en Morelia ha trabajado cercanamente con comunidades parroquiales y actores sociales en temas de justicia, juventud y familia.
La ceremonia oficial de toma de posesión aún no tiene fecha confirmada, pero se espera que sea anunciada en los próximos días. Mientras tanto, la Arquidiócesis de Morelia llamó a los fieles a orar por ambos obispos, agradeciendo el servicio de uno y encomendando el nuevo camino pastoral del otro.
