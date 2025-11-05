Paola Delgadillo invita a abrigar al municipio con la colecta "Cobijemos Morelia 2025"

El gobierno del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, impulsa esta campaña como parte de su compromiso con el bien común y la empatía comunitaria. Gracias al respaldo de miles de personas y sectores solidarios, el año pasado se lograron reunir 18 mil cobijas, y este 2025 el reto es superar esa meta, abrigando a más hogares que padecen las bajas temperaturas en zonas rurales y de difícil acceso.

Desde hace varios años, el Gobierno de Morelia ha fortalecido su red de apoyo social para atender a comunidades de la zona rural, tenencias y colonias de la capital, donde las bajas temperaturas representan un riesgo para la salud, especialmente entre niñas, niños, personas mayores y familias con recursos limitados.

La Presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, destacó que esta colecta no solo busca llevar abrigo, sino también fortalecer la cultura de la solidaridad que distingue a las y los morelianos. “Cada cobija entregada representa el cuidado, la empatía y la unión de una ciudad que no deja a nadie atrás. Es un recordatorio de que el bienestar se construye entre todas y todos”, afirmó.