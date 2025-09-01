Paola Delgadillo celebra legado y participación de las personas adultas mayores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, el DIF Morelia que encabeza la presidenta honoraria, Paola Delgadillo Hernández, desarrolló un programa conmemorativo que combinó reconocimiento institucional, convivencia familiar, formación y cultura, resaltando la importancia de este sector en la vida comunitaria.

La conmemoración inició con la entrega de diplomas del programa “Adultos Mayores en Acción”, por parte del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, y la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo, además de las y los secretarios y directores de las áreas donde participan las y los beneficiarios.

Estos reconocimientos hacen visible la aportación de 51 personas mayores en distintas dependencias del Gobierno de Morelia, donde su experiencia y entusiasmo se han convertido en un ejemplo de servicio para toda la administración municipal.