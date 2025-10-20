Paola Delgadillo agradece solidaridad de Morelia en carrera ‘Pinktate de Rosa’ contra cáncer de mama

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Paola Delgadillo Hernández, presidenta honoraria del DIF Morelia, agradeció a todas las personas que participaron en la Segunda Carrera Atlética “Pinktate de Rosa”, una actividad con causa que reunió a familias, instituciones y empresas en apoyo a mujeres que enfrentan o han superado el cáncer de mama.

La entusiasta participación ciudadana permitirá al DIF Morelia destinar los recursos recaudados a la entrega de prótesis mamarias externas y mangas para linfedema, apoyos que representan una oportunidad para mejorar la calidad de vida, la movilidad y la confianza de las mujeres beneficiarias.

La presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, subrayó que más allá del esfuerzo físico, la carrera representó un gesto colectivo de empatía y compromiso social. “La respuesta de las familias fue una muestra de la sensibilidad y solidaridad que distingue a las y los morelianos, y gracias a esa participación será posible brindar apoyo real a más mujeres que enfrentan el cáncer de mama”, destacó.

En el marco de la campaña “Prevenir es Vivir” y del mes de concientización sobre el cáncer de mama, el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, y el DIF Morelia continúan fortaleciendo acciones de prevención, acompañamiento y atención integral para las mujeres morelianas.