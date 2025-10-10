Panteras Montrer estrenan el renovado Auditorio Municipal en Liga ABE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Como parte del compromiso del Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar por impulsar el deporte, y el talento de las y los atletas locales, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE) reabrió el Auditorio Municipal, para que vuelva a ser un espacio que fomente el deporte en la comunidad.

La rehabilitación integral de las instalaciones fue una acción conjunta entre el Gobierno de Morelia, la Universidad Montrer, FEMSA, y organizaciones sindicales como: SEMACM, SIDEMM y SIMUDE, adheridos al Ayuntamiento capitalino, quienes fueron los artífices de renovar el espacio.