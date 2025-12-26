Pancitas Llenas Navidad 2025: más de 2 toneladas de alimento y una noche sin crueldad animal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la distribución de más de dos toneladas de alimento, el operativo Pancitas Llenas Navidad 2025, impulsado por la asociación civil Generando Hogares de Amor para Animales Desprotegidos (GHAPAD), concluyó como un éxito total el pasado 24 de diciembre, al atender a 2 mil 500 perros y gatos en situación de calle y registrar cero por ciento de reportes de crueldad animal durante una de las noches más riesgosas del año.

Pancitas Llenas va por más y anunció que este 31 de diciembre repetirá la jornada con el firme objetivo de erradicar al 100 por ciento los casos de crueldad animal, reforzando una estrategia que ha demostrado resultados tangibles.

Los donativos continúan abiertos y pueden realizarse al número de cuenta 4152 3144 6654 3207 , a nombre de Esmeralda Cerda Pizano, bajo el concepto “Pancitas Llenas”, ¡Ayúdanos a ayudar!

Durante esta edición, el alimento fue distribuido en más de 60 colonias, de manera estratégica, considerando zonas con alta presencia de perros y gatos en situación de calle.