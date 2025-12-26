Pancitas Llenas Navidad 2025: más de 2 toneladas de alimento y una noche sin crueldad animal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la distribución de más de dos toneladas de alimento, el operativo Pancitas Llenas Navidad 2025, impulsado por la asociación civil Generando Hogares de Amor para Animales Desprotegidos (GHAPAD), concluyó como un éxito total el pasado 24 de diciembre, al atender a 2 mil 500 perros y gatos en situación de calle y registrar cero por ciento de reportes de crueldad animal durante una de las noches más riesgosas del año.
Pancitas Llenas va por más y anunció que este 31 de diciembre repetirá la jornada con el firme objetivo de erradicar al 100 por ciento los casos de crueldad animal, reforzando una estrategia que ha demostrado resultados tangibles.
Los donativos continúan abiertos y pueden realizarse al número de cuenta , a nombre de Esmeralda Cerda Pizano, bajo el concepto “Pancitas Llenas”, ¡Ayúdanos a ayudar!
Durante esta edición, el alimento fue distribuido en más de 60 colonias, de manera estratégica, considerando zonas con alta presencia de perros y gatos en situación de calle.
La presidenta de GHAPAD, Esmeralda Cerda Pizano, explicó que el platillo entregado fue diseñado cuidando sabor y nutrición, además de incluir una pequeña dosis de tranquilizantes para reducir el estrés severo que provoca la pirotecnia en estas fechas.
El alimento estuvo elaborado con croquetas, arroz, chayote, calabacita, zanahoria y pollo, todo cocido, junto con vitaminas y una dosis moderada de pasiflora, administrada por especialistas en medicina veterinaria, permitiendo que los peludos se tranquilicen sin perder la capacidad de reacción para huir en caso de peligro.
Gracias a esta medida, perros y gatos lograron resguardarse sin buscar comida en fiestas o fogatas, lo que permitió una disminución de 100 por ciento de casos de crueldad animal.
“Ellos también se merecen una cena todos los días, sin embargo, nos es imposible alimentar a tantos, nuestro objetivo principal es que durante estas fechas que aumenta el riesgo de peligro para ellos, podamos reducirlo al 100 por ciento y lo hemos logrado”, celebró.
Cerda Pizano agradeció a las asociaciones protectoras que se sumaron, entre ellas Carlos Maya de la asociación Abogados Animalistas de México (ASAAM), Hermano Animal, Michoacán Sin Tauromaquia, Activismo por el Mundo Animal, La Casita de Frijol y Tadeo.
Reconoció también el respaldo de empresas y particulares como Excelencia en Aluminio y Herrería, Dentistas, Mumi Mimu y Wolf.
Además del apoyo de medios de comunicación y periodistas que difundieron la causa, así como las donaciones con dinero y en especie de las comunicadoras Fátima Paz Alfaro y Laura Ávalos Hernández, y el donativo económico de la diputada Fabiola Alanis Sámano.
La activista destacó además la participación de ciudadanos altruistas que colaboraron desde dos días antes en el picado de toneladas de verdura y la preparación de los alimentos, así como de los ruteros que aportaron tiempo, gasolina, vehículo y esfuerzo para llegar a las zonas más alejadas de la ciudad.
Pancitas Llenas va por más, este 31 de diciembre nuevamente replicará la acción para proteger a los que no tienen voz, ellos también merecen tener su pancita llena, tener seguridad, evitando que el hambre los obligué a buscar comida y se expongan al terrible riesgo que enfrentan durante estas fechas.
Pancitas Llenas no ha terminado, ayúdanos a ayudar...
BCT