Panaderías se previenen para evitar incremento en precios de roscas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A escasas semanas del Día de Reyes, las panaderías en Michoacán se previnieron para evitar un incremento en los precios de las roscas de reyes, y tratar de mantener los costos del año pasado; sin embargo, en caso de un repunte, sería en un porcentaje bajo.
El integrante de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa), Oliverio Cruz Gutiérrez, refirió que la mayoría de los panaderos en la entidad comenzaron a realizar sus compras desde agosto y septiembre de este año para la elaboración de las roscas, y con ello evitar los altos precios en las materias primas.
A final de año los precios son más volátiles, y por ende se anticipan. No obstante, el tema que podría influir en los precios del pan para el siguiente año es el aumento al salario mínimo, por lo que acotó: “causaría algo de ruido”.
Por último, apuntó que, en caso de que alguna materia prima aumente, esperan que los incrementos en las roscas de reyes sean mínimos, de 5 a 10 pesos por pieza y dependiendo del tamaño. En su caso, habrá desde los 70 hasta los 400 pesos o un poco más.
RPO