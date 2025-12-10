Palacio Municipal de Morelia abrirá sus puertas este sábado con decoración navideña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado se abrirá el Palacio Municipal de Morelia, el cual estará decorado con una temática navideña, y durante los fines de semana contará con talleres alusivos a esta temporada, destacó Thelma Aquique Arrieta, titular de la Secretaría de Turismo Municipal.
Durante un encuentro con medios de comunicación, la secretaria resaltó la relevancia de incorporar este montaje, pues recordó que en la temporada de Día de Muertos se registró una afluencia de más de 20 mil personas.
En este tenor, señaló que esperan incluso superar esa cifra para la temática navideña, ya que la entrada será completamente gratuita. Únicamente los talleres que se ofrecerán los fines de semana tendrán un costo de recuperación.
“Todos los talleres son con temática navideña, para decorar velas, cerámica, esferas y coronas. Habrá pinta caritas y también venta de algunos alimentos como pan, rosca y bebidas como chocolate caliente”, destacó.
Aunado a esto, informó que el acceso estará disponible de 11:00 a 18:00 horas entre semana y sábados, y para los domingos, de 11:00 a 15:00 horas.
Aquique Arrieta precisó que esta temática navideña en Palacio permanecerá hasta el 31 de diciembre, ya que para enero se tienen otras actividades programadas.
Por ello, extendió una invitación a la ciudadanía, turistas y visitantes para disfrutar de este atractivo de la temporada decembrina, donde podrán tomarse fotografías y disfrutar de las distintas sorpresas programadas.
rmr