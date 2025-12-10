Palacio Municipal de Morelia abrirá sus puertas este sábado con decoración navideña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado se abrirá el Palacio Municipal de Morelia, el cual estará decorado con una temática navideña, y durante los fines de semana contará con talleres alusivos a esta temporada, destacó Thelma Aquique Arrieta, titular de la Secretaría de Turismo Municipal.

Durante un encuentro con medios de comunicación, la secretaria resaltó la relevancia de incorporar este montaje, pues recordó que en la temporada de Día de Muertos se registró una afluencia de más de 20 mil personas.