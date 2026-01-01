Palacio Mágico seguirá abierto en Morelia del 2 al 6 de enero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El DIF Morelia, que preside Paola Delgadillo Hernández, invita a la ciudadanía, del viernes 2 al martes 6 de enero, a seguir disfrutando del Palacio Mágico, una intervención navideña en el Palacio Municipal que ha despertado el interés de familias morelianas y turistas, al convertir este espacio histórico en un entorno cercano y pensado para el disfrute colectivo.

Durante el mes de diciembre, el Palacio Municipal ha sorprendido a quienes lo recorren gracias a su ambientación, iluminación y disposición de espacios que invitan a caminar, observar y disfrutar del entorno, en pleno corazón del Centro Histórico, lo que ha motivado a mantener abierta esta experiencia durante los primeros días de enero.

El Palacio Mágico se ha consolidado como un punto atractivo para fotografías, donde familias, parejas y visitantes nacionales e internacionales capturan recuerdos en un escenario que combina tradición, patrimonio y espíritu navideño, reforzando la vocación del Centro Histórico como un espacio vivo y accesible.

Esta experiencia ha permitido que personas de distintas edades se reencuentren con el Palacio Municipal desde una mirada distinta, favoreciendo la convivencia y el uso positivo del espacio público.

El Gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, impulsa la activación de espacios emblemáticos como parte de una estrategia para fortalecer el tejido social, promover el turismo urbano y consolidar al Centro Histórico como un lugar de encuentro para locales y visitantes.