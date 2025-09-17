¡Palabras Navegantes! Llegará la 4ª Feria del Libro y la Lectura a Morelia

Morelia

La Plaza de Armas se llenará de libros, arte y palabras del 26 de septiembre al 5 de octubre
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el lema “Palabras Navegantes”, la Secretaría de Cultura de Morelia anunció la realización de la 4ª Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (FILLM), que se llevará a cabo del 26 de septiembre al 5 de octubre en la emblemática Plaza de Armas.

Este año, el país invitado será Portugal, lo que promete una programación con enfoque internacional, que incluirá presentaciones de libros, conversatorios, talleres, exposiciones y actividades para públicos de todas las edades.

El evento busca fortalecer el vínculo de la ciudadanía con la lectura, fomentar la creación literaria y ofrecer un espacio gratuito de difusión cultural en el corazón de la capital michoacana.

El programa completo ya puede consultarse en el portal oficial: cultura.morelia.gob.mx

Entre las novedades de esta edición se espera la participación de editoriales independientes, autores nacionales e internacionales, así como actividades especiales para escuelas y familias.

