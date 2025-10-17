Pablo va a proceso por no pagar manutención de sus hijos, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM), obtuvo vinculación a proceso contra Pablo “N”, por su posible participación en el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, en perjuicio de sus tres hijos menores de edad.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado incumplió el pago mensual de 8 mil pesos establecido en un convenio judicial celebrado en 2021 con su expareja, dentro de un proceso de divorcio. Tras ser requerido judicialmente por una deuda de más de 130 mil pesos, el hombre no realizó el pago correspondiente, motivo por el cual se integró la carpeta de investigación.

En audiencia inicial, el agente del Ministerio Público del CJIM presentó los datos de prueba que acreditan su posible responsabilidad, por lo que la Jueza de Control resolvió vincularlo a proceso y fijó un mes para la investigación complementaria.

RYE-