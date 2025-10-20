OXXOs funcionarán como puntos seguros para las mujeres michoacanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), Alejandra Anguiano González, anunció la firma de un convenio entre el gobierno del estado y la cadena OXXO para implementar el programa "Zonas Seguras Las Solidarias".

Con esta iniciativa, se capacitará a 5 mil personas para proteger al 80% de la población femenina, porcentaje que contempla los 72 municipios donde iniciará el programa, detalló la funcionaria en rueda de prensa.

La estrategia integral garantiza resguardo inmediato:

“Ante esta realidad, hoy presentamos ante ustedes el programa 'Zonas Seguras y Solidarias'. Es una estrategia integral que busca garantizar espacios de resguardo inmediato y atención ante situaciones de riesgo para las mujeres. Las zonas seguras operan conforme a protocolos creados y diseñados por la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Seguridad Pública”, detalló.

El protocolo consta de ocho pasos clave, que se pueden resumir de la siguiente manera:

Se brinda el resguardo inmediato de la usuaria y se activa el número de emergencias 911, culminando con la canalización ante las autoridades competentes y la orientación sobre sus derechos.

Durante el proceso, el personal de OXXO preguntará con empatía si la usuaria requiere atención médica.

La acompañará con respeto mientras espera la llegada de la Secretaría de Seguridad Pública, evitando cualquier contacto físico y procurando que la mujer se sienta segura y contenida en todo momento.

Cada tienda contará con identificación oficial de zona segura, una vez que su personal haya completado la capacitación y aprobado la evaluación sobre el protocolo.

De esta forma, toda mujer que se encuentre en la vía pública y perciba una situación de riesgo podrá ser canalizada de manera integral.

“Finalmente, cuando el personal de la Secretaría de Seguridad Pública arribe al lugar, se procederá a la canalización de la mujer hacia la instancia correspondiente, ya sea para recibir atención médica, psicológica o legal, garantizándose una respuesta integral y segura”, enfatizó Anguiano.

Con el programa Zonas Seguras Las Solidarias, se cubrirán más de 600 establecimientos en 71 municipios. Morelia será el primer municipio en iniciar la implementación del programa.