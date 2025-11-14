Oxxo se suma a red de apoyo para mujeres en Morelia con más Puntos Naranja

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la encomienda de construir un municipio cada vez más seguro y solidario con las mujeres, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, mantuvo una reunión con la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) y directivos de tiendas Oxxo.

La mesa de trabajo tuvo el objetivo de generar más Puntos Naranja en las sucursales de esta cadena de tiendas de autoservicio, por lo cual participó personal encabezado por la titular de Semmujeris, Nuria Hernández Abarca.

El encargado de la política interna del municipio recalcó que la instrucción del presidente Alfonso Martínez es fortalecer las políticas públicas que, desde Semmujeris, se generan en favor de las niñas, jovencitas y mujeres morelianas.