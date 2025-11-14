Morelia

Oxxo se suma a red de apoyo para mujeres en Morelia con más Puntos Naranja

Mantuvo reunión entre Semmujeris y tiendas Oxxo para la ampliación de este exitoso programa
Más de 350 establecimientos crean red segura para mujeres
Más de 350 establecimientos crean red segura para mujeres
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la encomienda de construir un municipio cada vez más seguro y solidario con las mujeres, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, mantuvo una reunión con la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) y directivos de tiendas Oxxo.

La mesa de trabajo tuvo el objetivo de generar más Puntos Naranja en las sucursales de esta cadena de tiendas de autoservicio, por lo cual participó personal encabezado por la titular de Semmujeris, Nuria Hernández Abarca.

El encargado de la política interna del municipio recalcó que la instrucción del presidente Alfonso Martínez es fortalecer las políticas públicas que, desde Semmujeris, se generan en favor de las niñas, jovencitas y mujeres morelianas.

Cabe recordar que los Puntos Naranja son un exitoso programa del Gobierno de Morelia, con el que los establecimientos comerciales o institucionales se vuelven —mediante capacitación y seguimiento— lugares seguros a donde las mujeres pueden acudir si se sienten en riesgo o peligro.

Yankel Benítez refrendó que, al contar con más de 350 Puntos Naranja en la ciudad —y los que se siguen sumando día a día—, se continúa construyendo en Morelia el mejor lugar para vivir.

Más de 350 establecimientos crean red segura para mujeres

