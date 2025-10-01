OXXO regalará café este miércoles por aniversario de andatti

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres amante del café, este miércoles 1 de octubre tendrás una buena razón para visitar tu OXXO más cercano: la cadena regalará un café americano como parte de la celebración por el 20 aniversario de su marca andatti.
La promoción estará disponible de 7:00 am a 12:00 pm, o hasta agotar existencias, y aplicará únicamente en dos presentaciones: 360 ml en versión caliente o 437 ml en versión fría.
La iniciativa estará vigente en más de 24 mil tiendas OXXO del país, incluyendo sucursales en Michoacán.
El café andatti se ha convertido en una de las bebidas más representativas de la cadena, con un consumo promedio de 8 vasos por segundo en todo México. Elaborado con granos 100% mexicanos provenientes de Veracruz, Chiapas y Oaxaca, andatti ha sido reconocido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) como Marca Famosa en 2019 y 2025.
rmr