Otros sectores serán vulnerados en sus derechos en EU, advierte senadora de Illinois

"La Constitución no se ha caído, sigue firme. Tenemos derechos, sus familiares tienen derechos, acuerden eso. Si la migra llega a su casa, tienen derecho de no abrirle si no tienen una orden firmada por un juez, tienen esos derechos, acuérdense. Son momentos de miedo, pero recuerden repasar esos derechos una y otra vez en su mente para cuando el momento llegue a pasar, no se queden asustados y no sepan cómo reaccionar. No firmen nada".