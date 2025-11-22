Orquesta Filarmónica Joven de Colombia cierra la 37 edición del FMM en el Teatro Matamoros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado, el Teatro Mariano Matamoros se vistió de gala con el concierto de clausura de la 37ª edición del Festival de Música de Morelia “Miguel Bernal Jiménez” (FMM), a cargo de la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia.

Previo a la presentación, Ricardo Bernal Vargas, presidente del Consejo Directivo del FMM, detalló que durante esta edición se realizaron 55 conciertos, con la participación de 14 países y más de 700 músicos en escena, quienes, junto a patrocinadores y colaboradores, hicieron posible una edición más del festival.

Por su parte, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, encargado de la declaratoria de clausura, subrayó la trascendencia del evento cultural:

“La música no sólo se vive, se comparte y se abraza. Morelia reafirma su compromiso con la música. El Festival de Música de Morelia es un punto de encuentro donde la música trasciende fronteras, une generaciones y fortalece el tejido social (…)”, expresó.

La Orquesta Filarmónica Joven de Colombia, bajo la dirección de Juan Felipe Molano, abrió el concierto con “Techno”, del compositor Jimmy López.