Orquesta Filarmónica Joven de Colombia cierra la 37 edición del FMM en el Teatro Matamoros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado, el Teatro Mariano Matamoros se vistió de gala con el concierto de clausura de la 37ª edición del Festival de Música de Morelia “Miguel Bernal Jiménez” (FMM), a cargo de la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia.
Previo a la presentación, Ricardo Bernal Vargas, presidente del Consejo Directivo del FMM, detalló que durante esta edición se realizaron 55 conciertos, con la participación de 14 países y más de 700 músicos en escena, quienes, junto a patrocinadores y colaboradores, hicieron posible una edición más del festival.
Por su parte, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, encargado de la declaratoria de clausura, subrayó la trascendencia del evento cultural:
“La música no sólo se vive, se comparte y se abraza. Morelia reafirma su compromiso con la música. El Festival de Música de Morelia es un punto de encuentro donde la música trasciende fronteras, une generaciones y fortalece el tejido social (…)”, expresó.
La Orquesta Filarmónica Joven de Colombia, bajo la dirección de Juan Felipe Molano, abrió el concierto con “Techno”, del compositor Jimmy López.
Posteriormente, se presentó el estreno del “Concierto para violonchelo Op. 44” de la compositora Amparo Ángel, interpretado por el violonchelista Santiago Cañón-Valencia, quien también compartió con el público una obra de su autoría compuesta en 2024.
Tras un breve intermedio, la Orquesta volvió al escenario para interpretar la “Sinfonía No. 5, Op. 47, en re menor” de Dmitri Shostakovich. Antes de iniciar, el director invitó al público a encender unas velas de batería al ritmo de la música.
El cierre fue un despliegue escénico en el que se combinaron luces, telas y movimientos coreográficos que, junto con la intensidad musical, mantuvieron la atención total del público.
Con esta presentación llena de energía y simbolismo, concluyó oficialmente la 37ª edición del Festival de Música de Morelia “Miguel Bernal Jiménez”.
