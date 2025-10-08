OriGIn establecerá en Morelia oficina para la atención regional de Latinoamérica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Morelia será sede del establecimiento de la antena regional de oriGIn en América Latina como parte de las acciones para fortalecer la red de indicaciones geográficas en la región, anunció el director general de la Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart), Cástor Estrada Robles.

Este miércoles inicia el Encuentro Internacional de Indicaciones Geográficas "Bienal de oriGIn 2025", el cual reunirá a los representantes más importantes del mundo, productores, consejos reguladores, funcionarios del ramo y expertos internacionales para discutir los retos, problemáticas y oportunidades para las indicaciones geográficas y así promover acciones que permitan impulsar productos locales y representativos de las regiones.

De acuerdo con Estrada Robles, este miércoles se firmará el acuerdo de cooperación entre el Gobierno de Michoacán, el Consejo Regulador del Tequila y oriGIn para concretar esta acción, la cual permitirá organizar reuniones periódicas entre sus miembros y socios en América Latina; se seguirá el modelo de oriGIn Estados Unidos, a fin de establecer una presencia, fortalecer la red de indicaciones geográficas de la región e impulsar que más productos locales de los estados y países de Latinoamérica puedan obtener el reconocimiento de indicación geográfica.