¡Orgullo Nicolaita! La UMSNH realizará un flashmob frente a Palacio de Gobierno

El evento se realizará en Avenida Madero, frente a Palacio de Gobierno, como parte del 108 aniversario de la UMSNH
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) invitó a la ciudadanía a participar en el Flashmob Orgullo Nicolaita, una actividad que busca promover la integración y la identidad universitaria en el marco de los festejos por el 108 aniversario de la institución.

El evento se llevará a cabo este sábado 27 de septiembre de 2025 a las 17:50 horas, en la Avenida Francisco I. Madero, frente al Palacio de Gobierno de Morelia.

La máxima casa de estudios de Michoacán destacó que esta dinámica cultural y estudiantil forma parte de las actividades conmemorativas para reforzar el sentido de pertenencia de la comunidad nicolaita, además de acercar a la sociedad moreliana a su historia y tradiciones.

La UMSNH reiteró la invitación a estudiantes, egresados y ciudadanía en general a sumarse a este acto simbólico que busca resaltar el legado humanista de la institución.

