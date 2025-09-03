Orgullo michoacano: joven de Morelia busca participar en programa aeroespacial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La ingeniera moreliana Ashanti, egresada de mecatrónica, fue seleccionada para participar en el International Air and Space Program (IASP) 2025, una experiencia académica organizada por AEXA en colaboración con la NASA.
El programa reúne a cerca de 60 jóvenes de todo el mundo, quienes durante una semana reciben entrenamiento como astronautas y desarrollan proyectos aeroespaciales con potencial de llegar a la Estación Espacial Internacional.
Sin embargo, para hacer realidad este sueño, Ashanti necesita reunir 4,450 dólares (aproximadamente 83 mil pesos) antes del 9 de septiembre, cantidad que cubrirá el costo del curso y los gastos asociados.
“En verdad les agradecería mucho que pudiesen apoyarme. Considero que de poquito a poquito se puede llegar a la meta”, compartió la joven a través de redes sociales, donde ha iniciado una campaña de recaudación con la opción de donaciones o incluso una rifa.
Quienes deseen conocer más sobre el programa o sumarse al apoyo pueden seguir las cuentas oficiales:
Instagram de Ashanti: @ashanti
TikTok de AEXA: @aexaprograms
La joven destacó que su objetivo no solo es cumplir un sueño personal, sino también representar a México y a Michoacán en un escenario de alcance internacional.
