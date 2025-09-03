Orgullo michoacano: joven de Morelia busca participar en programa aeroespacial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La ingeniera moreliana Ashanti, egresada de mecatrónica, fue seleccionada para participar en el International Air and Space Program (IASP) 2025, una experiencia académica organizada por AEXA en colaboración con la NASA.

El programa reúne a cerca de 60 jóvenes de todo el mundo, quienes durante una semana reciben entrenamiento como astronautas y desarrollan proyectos aeroespaciales con potencial de llegar a la Estación Espacial Internacional.