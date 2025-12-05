¡Orgullo michoacano! Centro Histórico de Morelia cumple 34 años como Patrimonio Cultural de la Humanidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Gerencia del Centro Histórico de Morelia anunció la conmemoración oficial del 34° aniversario de la declaratoria del Centro Histórico de Morelia como Patrimonio Cultural de la Humanidad, distinción otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

El evento se llevará a cabo el próximo lunes 15 de diciembre a las 9:00 horas, en la Placa UNESCO del Andador Benito Juárez, ubicada en el primer cuadro de la ciudad. Esta ceremonia busca reconocer el valor cultural, arquitectónico e histórico de uno de los centros virreinales más importantes y mejor conservados de América Latina.