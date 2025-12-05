¡Orgullo michoacano! Centro Histórico de Morelia cumple 34 años como Patrimonio Cultural de la Humanidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Gerencia del Centro Histórico de Morelia anunció la conmemoración oficial del 34° aniversario de la declaratoria del Centro Histórico de Morelia como Patrimonio Cultural de la Humanidad, distinción otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
El evento se llevará a cabo el próximo lunes 15 de diciembre a las 9:00 horas, en la Placa UNESCO del Andador Benito Juárez, ubicada en el primer cuadro de la ciudad. Esta ceremonia busca reconocer el valor cultural, arquitectónico e histórico de uno de los centros virreinales más importantes y mejor conservados de América Latina.
Como parte del programa, se contará con la participación de la Dra. Catherine Rose Ettinger Mc Enulty, arquitecta e investigadora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), quien fungirá como oradora oficial. Ettinger ha sido distinguida como Doctora Honoris Causa por dicha institución en 2025, por su amplia trayectoria en la defensa, restauración y estudio del patrimonio edificado.
La declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad, otorgada por la UNESCO el 13 de diciembre de 1991, reconoce a Morelia por su traza urbana original del siglo XVI, que ha permanecido prácticamente intacta, así como por la armonía de su arquitectura colonial construida en cantera rosa, característica que le otorga una identidad única entre las ciudades históricas del país.
Este aniversario no solo representa una fecha simbólica para la capital michoacana, sino también una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de conservar el patrimonio histórico, fomentar el turismo responsable y promover la participación activa de la ciudadanía en la protección del entorno urbano que da identidad a la ciudad.
BCT