Morelia

Orgullo michoacano; 16 filmes locales competirán en el 23° FICM

La Sección Michoacana incluye 14 cortometrajes y 2 largometrajes de jóvenes realizadores
Historias locales que van del duelo y la memoria, a la música tradicional y los paisajes de la región
Historias locales que van del duelo y la memoria, a la música tradicional y los paisajes de la regiónESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) reveló la Selección Oficial de su edición número 23, en la que 101 películas competirán en las distintas categorías. Entre ellas, destacan 16 producciones realizadas por talentos locales dentro de la Sección Michoacana, integrada por 14 cortometrajes y 2 largometrajes.

Cortometrajes seleccionados

  • 5 pasos (para una despedida) | Julio César Rubio

  • Aki | David Buitrón Fernández

  • Aún somos lo que dijimos | Andrés Alonso Ayala

  • Las aves de Prometeo | Omar Guadalupe Martínez Adame

  • Las Señoritas de Valladolid | Seydi Alexa Pineda

  • Cabeza de pez | Ximena Rodríguez

  • Chico no llora | Miguel Valdés

  • Corolario | Luz Barragán

  • Mo patiaj | Raúl Máximo Cortés

  • Si yo fuese fuego | Bruno Aroesty Garnica

  • Sin soltarte, dejarte ir | Ángel Olivares

  • Tiempos de lluvia | Rocío Ortiz Aguilar

  • Ventura 429 | Paula Ollivier Ortiz

  • Ya no sé si vivo en un recuerdo | César Flores Correa

Largometrajes seleccionados

  • Apenas primavera | Rafael Martínez-García

  • Entre sones, abajeños y oberturas | Ingrid Franco

En total, el festival contará con 60 títulos en la Sección de Cortometraje Mexicano (16 de animación, 14 de documental y 30 de ficción), 14 documentales mexicanos y 11 largometrajes nacionales, consolidando una de las competencias más diversas en su historia.

Te puede interesar:
La Doña regresa a la pantalla grande en el FICM 2025
Historias locales que van del duelo y la memoria, a la música tradicional y los paisajes de la región

RPO

FICM
cine michoacano

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com