Orgullo michoacano; 16 filmes locales competirán en el 23° FICM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) reveló la Selección Oficial de su edición número 23, en la que 101 películas competirán en las distintas categorías. Entre ellas, destacan 16 producciones realizadas por talentos locales dentro de la Sección Michoacana, integrada por 14 cortometrajes y 2 largometrajes.