Orgullo michoacano; 16 filmes locales competirán en el 23° FICM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) reveló la Selección Oficial de su edición número 23, en la que 101 películas competirán en las distintas categorías. Entre ellas, destacan 16 producciones realizadas por talentos locales dentro de la Sección Michoacana, integrada por 14 cortometrajes y 2 largometrajes.
5 pasos (para una despedida) | Julio César Rubio
Aki | David Buitrón Fernández
Aún somos lo que dijimos | Andrés Alonso Ayala
Las aves de Prometeo | Omar Guadalupe Martínez Adame
Las Señoritas de Valladolid | Seydi Alexa Pineda
Cabeza de pez | Ximena Rodríguez
Chico no llora | Miguel Valdés
Corolario | Luz Barragán
Mo patiaj | Raúl Máximo Cortés
Si yo fuese fuego | Bruno Aroesty Garnica
Sin soltarte, dejarte ir | Ángel Olivares
Tiempos de lluvia | Rocío Ortiz Aguilar
Ventura 429 | Paula Ollivier Ortiz
Ya no sé si vivo en un recuerdo | César Flores Correa
Apenas primavera | Rafael Martínez-García
Entre sones, abajeños y oberturas | Ingrid Franco
En total, el festival contará con 60 títulos en la Sección de Cortometraje Mexicano (16 de animación, 14 de documental y 30 de ficción), 14 documentales mexicanos y 11 largometrajes nacionales, consolidando una de las competencias más diversas en su historia.
RPO