Organizadores cancelan Caravana del Terror; se deslindan de cualquier rodada o disturbio ese día

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La agrupación Society Bikers Morelia anunció la cancelación oficial de la “Mega Caravana del Terror” que estaba planeada para este 31 de octubre de 2025 en la capital michoacana.

A través de sus redes sociales, los organizadores informaron que no se llevará a cabo ninguna rodada, caravana o actividad motorizada relacionada con el evento previamente difundido. En su mensaje, agradecieron la atención de los seguidores y adelantaron que pronto anunciarán nuevas actividades.

“Caravana, disturbio vial o rodada que se lleve a cabo el referido día [31 de octubre] no será organizada por nosotros. Estaremos muy pronto dando noticias de nuestro próximo evento”, se lee en el comunicado firmado por el coordinador de eventos, staff y relaciones públicas de la agrupación.

El cartel original del evento, que mostraba motociclistas disfrazados en un ambiente temático de terror, fue modificado con la leyenda “CANCELADA” en letras grandes, como parte del aviso oficial emitido por la directiva.

Los organizadores hicieron énfasis en que cualquier manifestación motorizada que se realice ese día no tiene relación con Society Bikers Morelia, y exhortaron a sus miembros y seguidores a no participar en actividades no coordinadas formalmente.