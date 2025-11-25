Ordenamiento urbano y construir un proyecto metropolitano, parte de los retos de Morelia en 2025: Joanna Moreno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de Morelia, Joanna Moreno Manzo, afirmó que el 2025 ha sido un año de avances sustanciales en materia de ordenamiento territorial, regularización de asentamientos humanos y articulación metropolitana por lo que el reto para el próximo año será continuar trabajando para convertir a la capital michoacana en uno de los municipios con mejor calidad de vida del país.

En entrevista para el programa radiofónico En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán, que se transmite por Radio Fórmula Morelia, la funcionaria destacó que una de las decisiones más relevantes del Cabildo fue la aprobación del Programa de Regularización de Asentamientos Humanos, que permite a colonias históricamente irregulares avanzar hacia la formalidad con trámites municipales a costo cero.

Moreno Manzo explicó que el programa ha permitido apoyar técnicamente a decenas de asentamientos —incluyendo levantamientos topográficos, dictámenes de Protección Civil y gestiones con el OOAPAS— con el objetivo de que los habitantes puedan contar con la documentación necesaria para obtener, a mediano plazo, sus títulos o escrituras. De acuerdo con la secretaria, en lo que va de los años 2024 y 2025 se han regularizado alrededor de 8 mil lotes.

“Al día de hoy llevamos alrededor de siete mil quinientos ocho mil lotes regularizados, es decir, siete mil quinientos ocho mil familias beneficiadas que ya han cumplido con su requisito ante el municipio y que ahora empiezan su proceso para obtener su título y escritura. Eso lo queremos por lo menos duplicar (en el 2026)”.