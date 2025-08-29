Orden de aprehensión contra David “N”, presunto responsable de abusar sexualmente de su sobrina, en Cuitzeo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentó orden de aprehensión contra David “N”, por su posible participación en el delito de abuso sexual, cometido en agravio de su sobrina en el municipio de Cuitzeo.
De acuerdo con las investigaciones, entre los días 31 de octubre y 3 de noviembre de 2023, el detenido realizó tocamientos a la niña, de 8 años, en diversas partes de su cuerpo.
Por estos hechos, fue presentada una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, donde fueron iniciadas las actuaciones, mismas que pudieron establecer la posible participación de David “N” en el delito.
El investigado fue detenido con base en una orden de aprehensión otorgada por un Juez de Control y posteriormente trasladado al Centro Penitenciario, donde habrá de resolverse su situación legal.
BCT