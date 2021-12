Opiniones divididas, entre transportistas por cambios en la ciclovía en Morelia

Mario Soria, taxista:

"Yo siento que de todos modos sigue estorbando la ciclovía, la verdad para la gente que se pasea está bien pero yo pienso que sería mejor que lo hicieran allá por Altozano o por aquellos rumbos donde no se transita pues tanto".

Rubén, chofer de Ruta Nueva Esperanza:

"A mí me parece muy bueno porque no tenemos que llevar al usuario dos cuadras más hacia abajo, lo que es más vuelta. Le ha beneficiado al usuario porque ya no tenemos que bajarlo dos cuadras y rodear la parte de Corregidora y niños héroes. Estamos hablando de un lapso de unos 5 a 8 minutos más que ya no vamos a hacer. Apenas estoy viendo que están respetando un carril y me parece una idea muy buena".