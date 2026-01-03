Operativos dejan más de 900 kg de pirotecnia asegurada en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 900 kilogramos de pirotecnia fueron decomisados en distintas avenidas y tianguis de la capital michoacana durante el mes de diciembre, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.

La mañana de este sábado, desde la XII Región Militar, elementos de seguridad llevaron a cabo una muestra de la destrucción de la pirotecnia asegurada durante el periodo antes mencionado, esto por parte de elementos de la Policía Morelia y distintas corporaciones de seguridad.