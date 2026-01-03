Operativos dejan más de 900 kg de pirotecnia asegurada en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 900 kilogramos de pirotecnia fueron decomisados en distintas avenidas y tianguis de la capital michoacana durante el mes de diciembre, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.
La mañana de este sábado, desde la XII Región Militar, elementos de seguridad llevaron a cabo una muestra de la destrucción de la pirotecnia asegurada durante el periodo antes mencionado, esto por parte de elementos de la Policía Morelia y distintas corporaciones de seguridad.
“Este material se decomisó en los operativos que se estuvieron llevando a cabo para inhibir y prevenir la venta de pirotecnia, porque además de que representa una conducta ilegal, representa un alto riesgo para la población (…)”, precisó el comisionado.
En este tenor, Alarcón Olmedo recalcó que los decomisos se realizaron en diversas zonas de la ciudad, entre estas destacó colonias como Niño Artillero, Solidaridad, Ciudad Jardín, Defensores de Puebla y 20 de Noviembre, así como vialidades como la avenida Pascual Ortiz Rubio, avenida Pedregal y la zona del Realito.
Añadió que los más de 900 kilogramos asegurados se obtuvieron a partir de cerca de 50 puestos ubicados en las zonas ya mencionadas. Asimismo, indicó que una persona fue remitida al Centro de Atención Municipal, debido a que fue reincidente en la venta de este tipo de productos.
Para culminar, Alarcón Olmedo señaló que durante diciembre de 2025 se registró un aseguramiento mayor en comparación con el mismo periodo de 2024, al incrementarse en casi 500 kilogramos la cantidad de pirotecnia decomisada.
“Es importante continuar con esta cuestión de generar un cambio cultural, en la sociedad y que más personas estén convencidas del riesgo que esta actividad representa para evitar tanto la venta como la compra de pirotecnia”, concluyó.
BCT