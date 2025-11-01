Operativo refuerza seguridad en el Aeropuerto Internacional de Morelia: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y la Policía Municipal de Álvaro Obregón, han desplegado un operativo interinstitucional de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Morelia y sus alrededores.
Bajo la instrucción del secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, los elementos de la Guardia Civil, la GN y la Policía local mantienen un esquema preventivo en los caminos carreteros que llevan al mencionado recinto, a través de patrullajes de vigilancia y con la instalación de módulos itinerantes de inspección.
A su vez, con la tecnología del C5 Michoacán, a través de sus cámaras de videovigilancia y arcos carreteros, la SSP garantiza un trayecto seguro para las y los usuarios nacionales e internacionales del aeropuerto.
Aunado a ello, a través de los teléfonos 911 emergencias y 089 denuncia anónima, cuentas con apoyo y atención ante cualquier eventualidad.
mrh