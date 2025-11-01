Operativo refuerza seguridad en el Aeropuerto Internacional de Morelia: SSP

A su vez, con la tecnología del C5 Michoacán, a través de sus cámaras de videovigilancia y arcos carreteros, la SSP garantiza un trayecto seguro para las y los usuarios nacionales e internacionales del aeropuerto.

Aunado a ello, a través de los teléfonos 911 emergencias y 089 denuncia anónima, cuentas con apoyo y atención ante cualquier eventualidad.

