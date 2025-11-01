Operativo refuerza seguridad en el Aeropuerto Internacional de Morelia: SSP

Bajo la instrucción del secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, los elementos de la Guardia Civil, la GN y la Policía local mantienen un esquema preventivo en los caminos carreteros que llevan al mencionado recinto, a través de patrullajes de vigilancia y con la instalación de módulos itinerantes de inspección.

A su vez, con la tecnología del C5 Michoacán, a través de sus cámaras de videovigilancia y arcos carreteros, la SSP garantiza un trayecto seguro para las y los usuarios nacionales e internacionales del aeropuerto.