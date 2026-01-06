Operativo por Día de Reyes deja alrededor de 30 animales asegurados en Morelia: IMPA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tortugas, pieles de serpiente de cascabel, un periquito y perros fueron los ejemplares asegurados durante el operativo en el marco del Día de Reyes para evitar la venta de animales en la vía pública y mercados de Morelia, informó Minerva Bautista Gómez, directora general del Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA).
En entrevista para MIMORELIA.COM, la directora reconoció que en comparación con otros años, en este operativo se registró un menor número de perros y gatos asegurados, lo cual consideró podría deberse a una mayor conciencia ciudadana para no adquirir animales como “juguetes” en el marco del Día de Reyes.
No obstante, indicó que durante el operativo se aseguraron otras especies. La directora comentó que en total fueron 26 tortugas aseguradas, las cuales se encontraban en puestos ambulantes cercanos a la zona del Mercado Independencia.
Precisó que estos ejemplares pertenecen a especies del norte del país y que, para su comercialización, las y los vendedores deben contar con permisos específicos.
Por otra parte, en el Mercado Independencia se aseguraron tres pieles de serpiente de cascabel (ejemplares sin vida), las cuales quedaron bajo resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). En tanto, el periquito y las tortugas fueron canalizados al Zoológico de Morelia para su resguardo.
Asimismo, al poniente de la ciudad, en la zona de Villas del Pedregal, se resguardó a tres perros —una hembra y dos cachorros—, los cuales fueron trasladados al IMPA para que les realicen su revisión médica, las esterilizaciones correspondientes y así se pueda definir su destino.
“Para el número de mercados y oferentes que hubo en estos días, la verdad es que fue un buen operativo, en el que todas las dependencias involucradas pusieron el número de efectivos para hacer las revisiones al mismo tiempo”, señaló.
Bautista Gómez añadió que este operativo se realizó en coordinación con Policía Morelia, Protección Civil Municipal, Profepa, la Dirección de Mercados e Inspección y Vigilancia.
En este tenor, los equipos de trabajo se desplegaron en distintos mercados y avenidas de la capital michoacana, como el Auditorio, las inmediaciones del Mercado Independencia, así como diversos locales y avenidas comerciales de Morelia.
BCT