Operativo por Día de Reyes deja alrededor de 30 animales asegurados en Morelia: IMPA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tortugas, pieles de serpiente de cascabel, un periquito y perros fueron los ejemplares asegurados durante el operativo en el marco del Día de Reyes para evitar la venta de animales en la vía pública y mercados de Morelia, informó Minerva Bautista Gómez, directora general del Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA).

En entrevista para MIMORELIA.COM, la directora reconoció que en comparación con otros años, en este operativo se registró un menor número de perros y gatos asegurados, lo cual consideró podría deberse a una mayor conciencia ciudadana para no adquirir animales como “juguetes” en el marco del Día de Reyes.

No obstante, indicó que durante el operativo se aseguraron otras especies. La directora comentó que en total fueron 26 tortugas aseguradas, las cuales se encontraban en puestos ambulantes cercanos a la zona del Mercado Independencia.

Precisó que estos ejemplares pertenecen a especies del norte del país y que, para su comercialización, las y los vendedores deben contar con permisos específicos.