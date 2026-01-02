Operativo Pancitas Llenas 2025–2026 de GHAPAD: éxito total, más de 5 mil peluditos alimentados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El operativo Pancitas Llenas 2025–2026, impulsado por la asociación Generando Hogares de Amor para Animales Desprotegidos (GHAPAD), concluyó con un éxito total tras alimentar a más de cinco mil perros y gatos en situación de calle durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, con una distribución de más de cuatro toneladas de alimento en distintos puntos de la ciudad.

Con profunda emoción, la presidenta de la organización altruista, Esmeralda Cerda Pizano, destacó que esta onceava edición se convirtió en una de las más significativas, al registrar una participación ciudadana sin precedentes.

Decenas de voluntarias y voluntarios se sumaron como ruteros, recorriendo incluso las colonias más alejadas para llevar alimento a quienes más lo necesitaban.