Operativo interinstitucional para fiestas patrias desplegará 1,400 elementos en Morelia: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Seguridad Pública Estatal, Juan Carlos Oseguera Cortés, informó que Morelia contará con mil 400 elementos que participarán en el operativo interinstitucional durante los festejos patrios de este 15 y 16 de septiembre.

En entrevista colectiva, señaló que en el Centro Histórico de la capital michoacana se habilitarán seis accesos principales de seguridad en distintas zonas.