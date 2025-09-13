Operativo interinstitucional para fiestas patrias desplegará 1,400 elementos en Morelia: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Seguridad Pública Estatal, Juan Carlos Oseguera Cortés, informó que Morelia contará con mil 400 elementos que participarán en el operativo interinstitucional durante los festejos patrios de este 15 y 16 de septiembre.
En entrevista colectiva, señaló que en el Centro Histórico de la capital michoacana se habilitarán seis accesos principales de seguridad en distintas zonas.
“Hay detectores de metales, rayos X; le recomendamos a la población venir con tiempo, con paciencia, hacer uso de las entradas y evitar traer bebidas alcohólicas u objetos punzocortantes. Todo este tipo de situaciones se dan a conocer previamente para que tengamos una fiesta en paz”, destacó el secretario.
Agregó que el grupo especial antiexplosivos realiza barridos de manera diaria, con especial énfasis en estas fechas patrias. Asimismo, señaló que se contará con un inhibidor de drones de última tecnología, por lo que no se permitirá el uso de estos artefactos.
Respecto al despliegue de seguridad, detalló que en Morelia participarán mil 400 elementos, mientras que a nivel estatal se sumarán alrededor de 5 mil efectivos.
El secretario explicó que también habrá presencia de seguridad en varios municipios, particularmente en 24 cabeceras principales.
“No vamos a bajar la guardia y vamos a extremar todas las precauciones que sean necesarias para que los eventos salgan bien”, subrayó.
Finalmente, Oseguera Cortés compartió que ningún municipio ha cancelado sus festejos patrios, aunque algunos decidieron realizarlos de manera más temprana.
