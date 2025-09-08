Operativo en cerrada de San Agustín se realizó tras notificaciones previas a comerciantes: autoridades

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ya se había entablado diálogo con los comerciantes ambulantes que fueron retirados de la cerrada de San Agustín, pues existe una restricción que impide efectuar este tipo de actividad en la zona, destacaron autoridades municipales.

En entrevista, se le cuestionó a Pablo Alarcón Olmedo, encargado de despacho de la Comisión Municipal de Seguridad, sobre el altercado ocurrido la noche del domingo, durante un operativo encabezado por inspectores de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales para retirar a algunos comerciantes que se encontraban en la zona antes mencionada.

“De acuerdo a la información del secretario de Servicios Públicos, ellos ya han tenido varios acercamientos con este grupo de comerciantes y les han informado sobre la restricción que existe particularmente en esta zona. Ya se había entablado diálogo y se les había notificado por escrito que no podían mantenerse en ese sitio”, subrayó el comisario.

En el operativo, comentó que participaron alrededor de 20 agentes de la Policía Morelia, cuyo objetivo era salvaguardar el orden; sin embargo, indicó que algunas personas arrojaron objetos. E indicó que se analizaron las cámaras corporales de los oficiales, en los que no se identificó abuso de fuerza policial, pero comentó que en caso de que exista alguna queja se revisará el tema.

Sobre el hecho, el comisario señaló que no se registraron detenidos. Pero agregó que al menos un par de inspectores del Ayuntamiento presentaron algunos golpes en el rostro, pero no son de gravedad.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, indicó en entrevista con medios de comunicación que este mismo grupo de comerciantes cuenta con permisos para instalarse en otras zonas del Centro Histórico.