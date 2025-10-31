Operativo de seguridad por Día de Muertos en Morelia incluye refuerzos en salidas y aeropuerto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El operativo especial por el Día de Muertos ya fue desplegado en Morelia. Un total de 200 agentes de la Policía Municipal atenderán no solo el Centro Histórico, sino también los panteones y otras zonas con alta afluencia, informó el comisionado de Seguridad, Pablo Alarcón Olmedo.
En entrevista colectiva, el funcionario destacó que al operativo se sumaron los 81 nuevos oficiales que recientemente concluyeron su formación como policías de proximidad. Estos elementos reforzarán labores de vigilancia en diversos sectores de la ciudad.
El despliegue incluye puntos estratégicos como el primer cuadro de la ciudad, los cementerios de la capital y de las tenencias, así como el corredor del Aeropuerto Internacional de Morelia.
Sobre este último, Alarcón Olmedo precisó que las acciones no implican acompañamiento personalizado a los visitantes, sino que se cuenta con un listado de operaciones aéreas para realizar recorridos previos y durante las llegadas y salidas de los vuelos.
Finalmente, señaló que también se refuerza la seguridad en las distintas salidas de la ciudad, especialmente en las rutas hacia Quiroga y Pátzcuaro, debido al incremento de visitantes hacia la región lacustre.
“Hay presencia policial con el propósito de reforzar los límites de velocidad y la seguridad, para evitar el robo de vehículos u otros delitos”, concluyó.
