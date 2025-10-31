Operativo de seguridad por Día de Muertos en Morelia incluye refuerzos en salidas y aeropuerto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El operativo especial por el Día de Muertos ya fue desplegado en Morelia. Un total de 200 agentes de la Policía Municipal atenderán no solo el Centro Histórico, sino también los panteones y otras zonas con alta afluencia, informó el comisionado de Seguridad, Pablo Alarcón Olmedo.

En entrevista colectiva, el funcionario destacó que al operativo se sumaron los 81 nuevos oficiales que recientemente concluyeron su formación como policías de proximidad. Estos elementos reforzarán labores de vigilancia en diversos sectores de la ciudad.

El despliegue incluye puntos estratégicos como el primer cuadro de la ciudad, los cementerios de la capital y de las tenencias, así como el corredor del Aeropuerto Internacional de Morelia.