Operativo alcoholímetro registra baja en unidades aseguradas en enero: Policía Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El operativo alcoholímetro se mantiene activo en Morelia al menos tres veces por semana y, durante enero, se ha registrado una disminución en el número de unidades retenidas, informó Fernando Fabián Ovando Estrada, policía segundo de Policía Morelia y encargado del operativo.

En entrevista para medios de comunicación, el oficial explicó que durante el periodo conocido como Guadalupe-Reyes se llegaban a retener hasta 60 vehículos por noche.

Actualmente, detalló que el operativo continúa aplicándose tres días a la semana en distintas zonas de la ciudad, con un promedio de entre 17 y 20 unidades aseguradas por jornada.

“El alcoholímetro no es un operativo recaudatorio, es de conciencia y de educación vial, por el peligro que representa manejar bajo los influjos del alcohol”, recalcó.

Añadió que con frecuencia las personas detenidas argumentan haber consumido únicamente “una copa”; sin embargo, se les explica que la norma establece que, al rebasar el límite permitido, el vehículo debe ser remitido al corralón.