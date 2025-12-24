Morelia

Operadora del C5 salva la vida de un recién nacido en Morelia

Operadora dirigió maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras arribaban los servicios de emergencia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una operadora del C5 Michoacán, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), brindó indicaciones de primeros auxilios a familiares de un bebé con complicaciones respiratorias; maniobras de atención inmediata que lograron preservar su vida para posteriormente recibir atención especializada.

El trabajo realizado por la agente de la línea 911 Emergencias fue fundamental, ya que gracias a su capacidad de respuesta proporcionó asistencia oportuna mediante instrucciones precisas de reanimación cardiopulmonar (RCP), hasta el arribo de las unidades de auxilio.

Posteriormente, paramédicos llegaron a la vivienda ubicada en la colonia Villas del Real para estabilizar al paciente y trasladarlo a un hospital local, donde continuó bajo supervisión médica especializada.

El personal especializado del C5i Michoacán se encuentra permanentemente alerta para brindar auxilio. A través de las líneas 911 Emergencias y 089 Denuncia Anónima, se garantiza atención profesional las 24 horas del día.

