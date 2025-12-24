Operación Pollo entregará 3 mil cenas esta nochebuena en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En esta Nochebuena se espera entregar 3 mil cenas en distintas colonias de Morelia, destacó Andrés Cortés Rangel, coordinador de la asociación Operación Pollo.
En entrevista para MiMorelia.com, Andrés compartió que este proyecto inició en 2005 y, desde entonces, cada Nochebuena docenas de voluntarios se suman a esta iniciativa que busca llevar alimentos a algunas de las colonias más vulnerables de la capital michoacana.
“Con Operación Pollo, tal vez no podamos cambiar el mundo, pero sí le puedes cambiar el mundo a una persona, y qué mejor que hacerlo en Nochebuena”, resaltó.
En este tenor, Cortés Rangel agradeció a las y los voluntarios que por años se han sumado a esta labor altruista, la cual, mediante la solidaridad y el apoyo ciudadano, permite llegar a distintas zonas de Morelia.
Sobre esta edición, compartió que contaron con diversos patrocinadores, así como con el apoyo de ciudadanos, empresas y sindicatos, entre ellos el STASPE —que aportó despensas— y la Cenaduría Lupita, la cual preparó la comida que en las próximas horas se repartirá en colonias como Ciudad Peluche, Trincheras, Ciudad Jardín y otras más.
Para concluir, Andrés Cortés indicó que espera que Operación Pollo perdure muchos años más, pues actualmente han logrado llegar a 18 ciudades del país, así como al extranjero, particularmente a países como El Salvador y Chile.
Con este esfuerzo colectivo, Operación Pollo busca recordar que un gesto solidario puede iluminar la noche de cientos de familias, especialmente en una fecha tan significativa como lo es la Nochebuena.
