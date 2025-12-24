Operación Pollo entregará 3 mil cenas esta nochebuena en Morelia

“Con Operación Pollo, tal vez no podamos cambiar el mundo, pero sí le puedes cambiar el mundo a una persona, y qué mejor que hacerlo en Nochebuena”, resaltó.

En este tenor, Cortés Rangel agradeció a las y los voluntarios que por años se han sumado a esta labor altruista, la cual, mediante la solidaridad y el apoyo ciudadano, permite llegar a distintas zonas de Morelia.

Sobre esta edición, compartió que contaron con diversos patrocinadores, así como con el apoyo de ciudadanos, empresas y sindicatos, entre ellos el STASPE —que aportó despensas— y la Cenaduría Lupita, la cual preparó la comida que en las próximas horas se repartirá en colonias como Ciudad Peluche, Trincheras, Ciudad Jardín y otras más.