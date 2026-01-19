Ooapas renueva red sanitaria en Las Américas y beneficia a 150 familias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del compromiso de mejorar los servicios básicos y elevar la calidad de vida en las colonias de Morelia, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) lleva a cabo la sustitución de la red sanitaria en la calle Brasil, en la colonia Las Américas, en el tramo comprendido entre las calles Venezuela y Licenciado Enrique Ramírez.

Esta obra contempla la instalación de 185 metros de tubería de PVC Serie 25, de 12 pulgadas de diámetro, así como la rehabilitación de seis descargas sanitarias, lo que permitirá un mejor funcionamiento del sistema de drenaje y la prevención de problemas futuros como fugas, taponamientos o malos olores.