OOAPAS rehabilita cárcamo en colonia Jacarandas para prevenir inundaciones en la zona

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la rehabilitación del cárcamo ubicado en la colonia Jacarandas, se podrá disminuir el riesgo de inundación en al menos cinco colonias, destacaron autoridades municipales.
Desde la colonia Jacarandas, a un costado de las vías del tren, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que debido a sus características, las zonas bajas de la ciudad son más vulnerables a inundaciones durante la temporada de lluvias.
“Estos cárcamos con lo que ayudan es a bombear el agua para sacarla al Río Grande (…), y así los hombros del río que están más altos soporten la caída del agua y se pueda sacar; eso evita en gran medida las inundaciones”, explicó el presidente municipal.
El edil precisó que esta obra se realizó con recursos propios del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS), con el propósito de disminuir el riesgo de inundaciones tanto en la colonia Jacarandas como en las zonas cercanas.
Por su parte, el director del OOAPAS, Adolfo Torres Ramírez, indicó que el cárcamo tuvo que rehabilitarse luego de haber sido vandalizado años atrás, aspecto que lo dejó sin las condiciones adecuadas de operación. En cuanto a la inversión destinada a su rehabilitación, comentó que fue de alrededor de un millón 300 mil pesos.
“Se modificaron algunos motores, se rehabilitaron otros, se levantaron bardas para evitar futuros vandalismos, se cambió la subestación eléctrica y el cableado (…)”, detalló Torres Ramírez.
El director de la paramunicipal destacó que las colonias beneficiadas con la rehabilitación del cárcamo son Jacarandas, Boca Negra, Las Flores, parte de El Porvenir y Tres Puentes.
“Este cárcamo tiene la capacidad suficiente para que aquí llegue el agua de los diferentes colectores pluviales; estas se rebombean y podemos mandarlas hacia el río, lo que permite prevenir inundaciones”, subrayó Torres Ramírez.
