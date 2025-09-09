OOAPAS rehabilita cárcamo en colonia Jacarandas para prevenir inundaciones en la zona

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la rehabilitación del cárcamo ubicado en la colonia Jacarandas, se podrá disminuir el riesgo de inundación en al menos cinco colonias, destacaron autoridades municipales.

Desde la colonia Jacarandas, a un costado de las vías del tren, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que debido a sus características, las zonas bajas de la ciudad son más vulnerables a inundaciones durante la temporada de lluvias.

“Estos cárcamos con lo que ayudan es a bombear el agua para sacarla al Río Grande (…), y así los hombros del río que están más altos soporten la caída del agua y se pueda sacar; eso evita en gran medida las inundaciones”, explicó el presidente municipal.