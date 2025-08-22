OOAPAS recorre la presa de Cointzio con vecinos de distintas colonias para constatar las condiciones del embalse

En este sentido, comentó que se invitó a los encargados del orden de colonias catalogadas como vulnerables a inundaciones, ubicadas al margen del Río Grande. Acudieron alrededor de 12 representantes de colonias como Carlos Salazar, Tres Puentes, Ejidal Tres Puentes, Torre Molinos, Rinconada del Valle y Rector Hidalgo.

“La intención es un poco tranquilizarlos, que vieran con sus propios ojos cómo está la situación y cómo es que se maneja la presa (…)”, resaltó Torres Ramírez, al señalar que el manejo del embalse y los desfogues preventivos —estimados en 5 metros cúbicos por segundo— corresponden directamente a la Conagua.

El director precisó que, hasta este viernes, la presa se encuentra con 50.88 millones de metros cúbicos, por lo que aún restarían más de 18 millones de metros cúbicos para alcanzar su almacenamiento total.