OOAPAS recorre la presa de Cointzio con vecinos de distintas colonias para constatar las condiciones del embalse

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde la presa de Cointzio, el director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS), Adolfo Torres Ramírez, realizó un recorrido con encargados del orden de distintas colonias vulnerables de la ciudad, con el objetivo de detallar los niveles del embalse y que presenciaran de manera directa sus condiciones actuales.
El funcionario indicó que esta es la primera vez que se lleva a cabo este ejercicio, derivado de las dudas que la ciudadanía ha externado respecto a los desfogues preventivos que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció que se realizarán en dicha presa.
En este sentido, comentó que se invitó a los encargados del orden de colonias catalogadas como vulnerables a inundaciones, ubicadas al margen del Río Grande. Acudieron alrededor de 12 representantes de colonias como Carlos Salazar, Tres Puentes, Ejidal Tres Puentes, Torre Molinos, Rinconada del Valle y Rector Hidalgo.
“La intención es un poco tranquilizarlos, que vieran con sus propios ojos cómo está la situación y cómo es que se maneja la presa (…)”, resaltó Torres Ramírez, al señalar que el manejo del embalse y los desfogues preventivos —estimados en 5 metros cúbicos por segundo— corresponden directamente a la Conagua.
El director precisó que, hasta este viernes, la presa se encuentra con 50.88 millones de metros cúbicos, por lo que aún restarían más de 18 millones de metros cúbicos para alcanzar su almacenamiento total.
En este tenor, algunas de las representantes de las colonias externaron su agradecimiento por llevar a cabo este recorrido, ya que señalaron que desde que Conagua anunció los desfogues se generó cierto alarmismo entre los vecinos. Esto, a pesar de mantener una comunicación constante con Protección Civil Municipal, indicaron que la incertidumbre surgió por los posibles daños a colonias cercanas al Río Grande.
Por consiguiente, el director les explicó que estos desfogues son de carácter preventivo y que, de acuerdo con lo informado por Conagua, se comunicará oportunamente el inicio de dichos trabajos. Además, destacó que gracias a una limpieza previa en ríos y drenes, se espera que el agua que se desfogue fluya de manera constante y controlada.
Para finalizar, Elizabeth Galicia, vecina de la colonia Ejidal Tres Puentes, expresó en entrevista para MiMorelia.com que tras este recorrido se siente más tranquila y podrá transmitir esta información a sus vecinos.
“Es importante conocer los niveles de la presa, más al ver cómo está la situación realmente, para así saber qué tanto riesgo podremos tener en la parte de abajo (…)”, señaló la ciudadana, al recalcar que espera que este tipo de ejercicios continúen implementándose, ya que permiten comprender mejor los niveles de la presa que da a conocer Conagua.
RPO