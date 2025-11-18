Ooapas Morelia invita a aprovechar descuentos del 80% en multas y recargos durante noviembre y diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) informa a las y los usuarios que continúa vigente la promoción del Buen Fin 2025, mediante la cual se otorga un 80% de descuento en multas y recargos a quienes cuenten con adeudos activos.

Esta iniciativa tiene el objetivo de brindar facilidades de pago, apoyar la economía familiar y fomentar la regularización de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento durante los meses de noviembre y diciembre.

La promoción aplica para usuarios domésticos, comerciales e industriales del Ooapas de Morelia que presenten adeudos vigentes.