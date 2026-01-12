Ooapas mejora red de drenaje en la colonia Unión de Tabiqueros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las y los morelianos, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), a través del área de Alcantarillado, realizó trabajos de rehabilitación sanitaria en la colonia Unión de Tabiqueros.

Las acciones consistieron en la sustitución de seis metros de línea sanitaria de 15 pulgadas, así como el reemplazo de cinco metros de una descarga sanitaria de seis pulgadas, sobre la avenida Río Grande, trabajos que permitirán un mejor funcionamiento del sistema y ayudarán a prevenir problemas de drenaje y afectaciones a las viviendas.

Estas labores representan un beneficio directo para la ciudadanía, ya que contribuyen al fortalecimiento de la infraestructura hídrica y sanitaria del municipio, garantizando servicios más eficientes y seguros.