Ooapas mantiene monitoreo permanente de ríos y drenes en Morelia

De manera general, los niveles de los principales cuerpos de agua en Morelia son los siguientes:

• Río Grande: 40% de su capacidad.

• Río Chiquito: 30% de su capacidad.

• Dren Itzícuaros: 60% de su capacidad, con bombeo permanente en operación.

Gracias a las acciones preventivas realizadas en más de 40 kilómetros de ríos y drenes, se ha logrado agilizar el flujo del agua y mantener en buen estado la infraestructura hidráulica, lo que permite informar que no existe riesgo de inundaciones en las colonias aledañas a estas zonas.

El Ooapas refrenda su compromiso de dar seguimiento permanente al monitoreo de los niveles de agua y continuar con los trabajos preventivos en coordinación con dependencias municipales y estatales, para garantizar la seguridad de las y los morelianos.

