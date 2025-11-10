Ooapas lanza 80% de descuento por el Buen Fin: aplica a todos los servicios

“Nuestro compromiso es con las familias morelianas. Queremos ofrecer alternativas que les permitan regularizar su situación y, al mismo tiempo, contribuir al fortalecimiento del organismo para seguir brindando un servicio eficiente y de calidad”, expresó Adolfo Torres Ramírez, director general del organismo.

El programa busca fortalecer la cultura del pago responsable y mejorar la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el municipio, a través de una recuperación financiera ordenada.

Con estas acciones, el Ooapas reafirma su compromiso de brindar un servicio eficiente, accesible y solidario con la ciudadanía moreliana.

