Ooapas lanza 80% de descuento por el Buen Fin: aplica a todos los servicios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo del Buen Fin 2025, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) anunció un programa especial de descuentos de hasta 80% en multas y recargos, con el objetivo de apoyar la economía familiar y facilitar la regularización de adeudos.
La medida será válida del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2025, y está dirigida a todas y todos los usuarios con adeudos vigentes, tanto en servicios domésticos, comerciales e industriales.
Además del descuento, el Ooapas informó que estará disponible la opción de pago a meses sin intereses con tarjetas participantes, lo que permitirá cubrir el adeudo de forma más accesible y flexible.
“Nuestro compromiso es con las familias morelianas. Queremos ofrecer alternativas que les permitan regularizar su situación y, al mismo tiempo, contribuir al fortalecimiento del organismo para seguir brindando un servicio eficiente y de calidad”, expresó Adolfo Torres Ramírez, director general del organismo.
El programa busca fortalecer la cultura del pago responsable y mejorar la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el municipio, a través de una recuperación financiera ordenada.
Con estas acciones, el Ooapas reafirma su compromiso de brindar un servicio eficiente, accesible y solidario con la ciudadanía moreliana.
SHA