OOAPAS ha registrado afectaciones en 15 equipos por apagones y variaciones eléctricas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Debido a apagones y variaciones de energía eléctrica, alrededor de 15 equipos del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS) han registrado algún tipo de afectación, informó Adolfo Torres Ramírez, director del organismo.

En entrevista, el funcionario explicó que una de las incidencias se presentó hace unas semanas, cuando se registró un apagón en distintas zonas de la capital michoacana.

Aunque la afectación fue menor, detalló que los equipos permanecieron apagados durante algunos minutos, lo que ocasionó que las compuertas del dren se saturaran y el agua alcanzara el nivel de la banqueta. Sin embargo, en cuanto se restableció el suministro eléctrico, la operación volvió a la normalidad sin mayores consecuencias, explicó.

En este sentido, el director compartió que las afectaciones no solo se deben a apagones, sino también a variaciones de energía.

“Esto lo hemos tenido en varios pozos en los últimos seis meses; debemos de llevar más o menos como 15 equipos que han tenido alguna afectación. En algunos casos son simplemente cables los que se cambian, pero en otros, los equipos se han quemado, hay que rebobinar y cambiar (…)”, señaló.

Torres Ramírez precisó que estas fallas pueden afectar el suministro de agua, dependiendo del daño. En algunos casos, indicó que el servicio se interrumpe por algunas horas o incluso por un día, o bien por el tiempo que toma conseguir los equipos o refacciones adecuadas.

El titular del OOAPAS estimó que, durante este periodo, se han invertido entre 3.5 y 4 millones de pesos para atender este tipo de afectaciones, las cuales comentó que se atiende de la manera más oportuna posible.

Para finalizar, Torres Ramírez añadió que recientemente las zonas con mayor incidencia en este tipo de problemáticas fueron tanto al sur como en el norte de la ciudad.

BCT