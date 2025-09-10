Ooapas dialoga con vecinos de Cerritos de San José por mejoras hídricas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el propósito de mantener un diálogo cercano y avanzar en la mejora de los servicios, el director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, sostuvo un encuentro con vecinas y vecinos de la colonia Cerritos de San José.

Durante la reunión, se refrendó la disposición de trabajar de manera coordinada para atender necesidades en materia de infraestructura hidráulica, lo que permitirá dar pasos importantes hacia su integración plena a los servicios municipales.

El director de la paramunicipal subrayó la relevancia de que esta colonia avance en su proceso de regularización.

“La municipalización es fundamental para que colonias como Cerritos de San José puedan acceder a todos los servicios básicos. Desde el Ooapas acompañaremos este proceso trabajando de la mano con sus habitantes y con las dependencias correspondientes”, afirmó.

En la reunión también participaron representantes de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) del municipio, fortaleciendo el trabajo coordinado entre dependencias.

El funcionario destacó que estas acciones se desarrollan en el marco del compromiso del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, de impulsar un gobierno cercano, sensible y que genera resultados para las y los morelianos.

