OOAPAS debe hacerse cargo de surtir el agua en Santa María: Jefe de Tenencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- José Luis Delgado Murillo, jefe de Tenencia de Santa María en Morelia, informó que en esta demarcación hay 186 colonias con 140 mil habitantes, pero hay problema de abastecimiento del vital líquido en 100 de ellas, lo cual ha sucedido porque ha disminuido la productividad de los pozos.

Y, aunque ya se puso a andar el pozo de agua "El Chilarcillo" y un condesador de luz, además de que pronto iniciarán labores los pozos de agua en los Sauces y Bonanza, los cuales van a la mitad del proceso, todavía algunos de los hogares reciben tan solo una vez por semana el recurso hídrico y les llega por tres horas únicamente.

Delgado Murillo dijo que es importante que en Santa María sea el Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado el que se haga cargo porque la infraestructura del la Junta Local para la Operación del Agua Potable de las Colonias del Sur de Santa María (APAS) no es suficiente, debido a que no hay recursos ni equipo capacitado y no se da abasto con el trabajo.

Añadió que en uno de los pozos va un 75% de avance el cual se va a concluir a más tardar en el mes de mayo y "eso va a mejorar mucho el proyecto".

El jefe de Tenencia refirió además que aún la auditoría de APAS no se ha hecho y ello "es importante para dar claridad" de su operación.

