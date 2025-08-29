OOAPAS controla fuga de agua en El Vergel; se reparará este sábado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director del OOAPAS, Adolfo Torres, informó que la fuga de agua reportada en redes sociales corresponde a una línea de seis pulgadas que abastece a la zona de El Vergel. Indicó que el problema ya fue controlado, luego de originarse por la vibración del paso vehicular y la presión en el conducto.

El funcionario explicó que se trata de una tubería considerada menor; sin embargo, el incidente provocó reblandecimiento de la tierra en el área. Como consecuencia, se registró un percance con un vehículo, aunque sin mayores afectaciones.