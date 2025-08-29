OOAPAS controla fuga de agua en El Vergel; se reparará este sábado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director del OOAPAS, Adolfo Torres, informó que la fuga de agua reportada en redes sociales corresponde a una línea de seis pulgadas que abastece a la zona de El Vergel. Indicó que el problema ya fue controlado, luego de originarse por la vibración del paso vehicular y la presión en el conducto.
El funcionario explicó que se trata de una tubería considerada menor; sin embargo, el incidente provocó reblandecimiento de la tierra en el área. Como consecuencia, se registró un percance con un vehículo, aunque sin mayores afectaciones.
El hecho fue atendido por personal del organismo operador de agua en coordinación con agentes de la Policía Morelia. Torres añadió que los trabajos de reparación definitiva se llevarán a cabo durante la jornada del sábado, por lo que pidió a la ciudadanía tomar precauciones al circular por la zona.
mrh