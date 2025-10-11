Ooapas concluye trabajos de reparación en la avenida Lázaro Cárdenas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) de Morelia informa que concluyeron los trabajos de reparación de la línea principal de drenaje realizados sobre la avenida Lázaro Cárdenas.

Como parte de las labores finales, se efectuaron trabajos de relleno, compactación y retiro de escombro, con el propósito de restablecer la vialidad y permitir la circulación vehicular de manera inmediata.