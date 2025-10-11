Morelia

Ooapas concluye trabajos de reparación en la avenida Lázaro Cárdenas

Estos trabajos forma parte de las labores de reparación de la línea principal de drenaje
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) de Morelia informa que concluyeron los trabajos de reparación de la línea principal de drenaje realizados sobre la avenida Lázaro Cárdenas.

Como parte de las labores finales, se efectuaron trabajos de relleno, compactación y retiro de escombro, con el propósito de restablecer la vialidad y permitir la circulación vehicular de manera inmediata.

El área intervenida quedó rellenada a nivel de calle, en tanto se programa la reposición definitiva del pavimento.

El Ooapas agradece la comprensión de la ciudadanía durante el desarrollo de las obras y reitera su compromiso de mantener en óptimas condiciones la infraestructura sanitaria de la ciudad, trabajando de manera permanente por un servicio eficiente y seguro.

