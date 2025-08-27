Ooapas avanza en el servicio de agua en las colonias Primo Tapia y Pino Suárez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) informa que se mantiene un trabajo constante en la colonia Primo Tapia Oriente, donde en los últimos seis meses se logró estabilizar en gran medida el servicio de agua potable en beneficio de las y los vecinos de la zona.

El director general del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, explicó que por años esta colonia ha representado una de las zonas más complicadas en materia de abastecimiento, sin embargo, gracias a los esfuerzos recientes, se ha mejorado la regularidad del servicio.